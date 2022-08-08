«Уфа» проиграла «Алании» в домашнем матче 3:1

Фото: vk.com/ufafc

Вчера, 7 августа, в ФК «Уфа» проиграла в домашнем матче владикавказскому клубу «Алания» со счетом 3:1. Встреча состоялась в рамках четвертого тура Первой лиги.

Драматичные события начали происходить на 40-ой минуте матча. Центральный защитник Алан Багаев забил гол в ворота, а 13 минут спустя еще один. А уже ближе к концу Алан Хугаев уфимцы пропустили третий мяч. Тем не менее, у красно-желтых не вышло одержать победу в «сухую». В дополнительное время случился автогол Хетага Хосонова.

Следующий матч уфимцев пройдет в Москве 13 августа с футбольным клубом «Велесом».