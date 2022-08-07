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Происшествия7 августа 2022 16:56

В Уфе мотоциклист не справился с управлением и протаранил иномарку

Момент ДТП запечатлели камеры уличного видеонаблюдения
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Мотоциклиста с травмами на скорой увезли в больницу

Мотоциклиста с травмами на скорой увезли в больницу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в Уфе на улице Бакалинской произошла авария с участием мотоцикла. Камеры уличного видеонаблюдения Уфанет зафиксировали, как Nissan Qashqai заворачивает во двор и в этот момент его на скорости таранит мотоцикл. От удара парень вылетел из седла, ударился об машину и оказался под колесами иномарки.

На место происшествия вскоре прибыли медики, сотрудники ГИБДД и пожарные. Сообщается, что мотоциклист получил тяжелые травмы – на скорой его увезли в больницу. В обстоятельствах ДТП сейчас предстоит разбираться дорожным полицейским.