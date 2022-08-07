Радий Хабиров прогулялся по рынку и прикупил у бабушек овощей с огорода

У одной пенсионерки Хабиров купил томаты Бычье сердце

Накануне Радий Хабиров прогулялся по нефтекамскому рынку и проверил, как выполняется его поручение о создании бесплатных торговых мест для пенсионеров, продающих излишки урожая со своих огородов. У некоторых глава Башкирии даже прикупил свежих зелени и овощей – и, по всей видимости, остался очень доволен увиденным.

- Смысл моего поручения был, чтобы главы на местах создали условия для бабушек и дедушек, которые продают урожай со своего огорода. Кто-то, как в Нефтекамске, меня услышал и построил вполне комфортные прилавки для них. Кто-то ещё в процессе. Наша задача - сделать так, чтобы урожай со своего огорода можно было продать у себя дома, и никуда не надо было его везти. А местные жители могли за довольно недорого покупать качественные продукты. Импортозамещение по-домашнему, - отметил Хабиров.

Напомним, ранее «Комсомолка» прогулялась по уфимским рынкам и выяснила, что можно купить у бабушек и дедушек, и сколько это стоит. Многие признавались, что продажа зелени и овощей – неплохое подспорье к пенсии, поэтому выделение бесплатных торговых мест – очень важная и нужная инициатива.