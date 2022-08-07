Уфимка пыталась загрызть автоинспектора, который решил проверить у нее документы

Фото: скрин видео от ГТРК "Башкортостан"

Жительница Уфимского района напала и покусала дорожного полицейского в ответ на просьбу предъявить документы. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», все произошло 5 августа: сотрудники ДПС остановили 53-летнюю водительницу и попросили ее предъявить документы. Вот только в ответ женщина вцепилась зубами в руку автоинспектору. Сотрудникам ДПС ничего не оставалось, как заковать неадекватную хулиганку в наручники.

- Я человек, я женщина, я самка! Я горло перегрызу, если будет нужно! – объяснила женщина свой странный поступок.

В итоге против 53-летней жительницы Уфимского района был составлен протокол, суд назначил ей трое суток административного ареста. Причем не исключено, что против женщины могут возбудить уголовное дело. Видео нападения на автоинспектора сейчас изучают в следственном комитете. Самому же покусанному инспектору сделали укол от столбняка и назначили антибиотики.

- Такое не каждый день случается. Вообще женщины ни разу за руку не кусали. Женщину я прощаю, да. Может, эмоциональное состояние у нее было в тот момент не очень хорошее. Может солнышко напекло голову, - рассказал в беседе с журналистами пострадавший сотрудник ГИБДД Ильдар Кадыров.