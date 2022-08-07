Радий Хабиров показал, как он проводит за городом свои выходные

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров показал, как проводит свой субботний вечер за городом и в кругу семьи. Глава республики опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию, где он позирует с шашлыком в руках.

- Ну и традиционно. Не удержался, пошел готовить. Всем хороших выходных! – подписал фотографию Хабиров.

Напомним, что Радий Хабиров уже не раз демонстрировал свои кулинарные навыки: он часто публикует фотографии, на которых жарит мясо, готовит плов или даже лепит пельмени вместе со своей супругой Каринэ Хабировой. При этом сам Хабиров как-то даже признался, что не особо силен в приготовлении шашлыка, поэтому пригласил к себе в гости Алана Марзаева, который поделился секретами правильной жарки мяса.