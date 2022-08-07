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Общество7 августа 2022 12:11

Первый рабочий день в Башкирии начнется с грозы и жары под +33

Знойная погода продержится в республике ближайшие 3-4 дня
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Если рабочий день не дает выбраться на пляж, отправляйтесь хотя бы на фонтан

Если рабочий день не дает выбраться на пляж, отправляйтесь хотя бы на фонтан

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшие выходные выдались в Башкирии благодатными для отдыха: жара, яркое солнце. Для тех, кто не успел искупаться, еще есть прекрасная возможность протестировать местные водоемы (главное, чтобы они были оборудованы для купания!). Итак, первый рабочий день в республике начнется с жары под +33. Местами, правда, прогремит гроза и пройдут небольшие дожди, а порывистый ветер при непогоде может достигать 15 метров в секунду. Ночью же будет вполне комфортно: всего +13; +18.

В Уфе также будет довольно солнечно и жарко. Средняя температура воздуха ночью составит около +18, днем столбики термометров покажут +28, +30 градусов. Грозы и дождей синоптики не прогнозируют, зато будет переменная облачность.

Отметим, что такая жара сохранится в республике еще 3-4 дня, после чего температура воздуха опустится на пару градусов, но, в целом, будет по-летнему тепло.