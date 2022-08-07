Первый рабочий день в Башкирии начнется с грозы и жары под +33

Если рабочий день не дает выбраться на пляж, отправляйтесь хотя бы на фонтан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшие выходные выдались в Башкирии благодатными для отдыха: жара, яркое солнце. Для тех, кто не успел искупаться, еще есть прекрасная возможность протестировать местные водоемы (главное, чтобы они были оборудованы для купания!). Итак, первый рабочий день в республике начнется с жары под +33. Местами, правда, прогремит гроза и пройдут небольшие дожди, а порывистый ветер при непогоде может достигать 15 метров в секунду. Ночью же будет вполне комфортно: всего +13; +18.

В Уфе также будет довольно солнечно и жарко. Средняя температура воздуха ночью составит около +18, днем столбики термометров покажут +28, +30 градусов. Грозы и дождей синоптики не прогнозируют, зато будет переменная облачность.

Отметим, что такая жара сохранится в республике еще 3-4 дня, после чего температура воздуха опустится на пару градусов, но, в целом, будет по-летнему тепло.