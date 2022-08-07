Фото: Рашит Сарбаев

В Башкирии перенесли открытие сети ресторанов «Вкусно и точка», пришедших на замену «Макдональдсам». Ранее сообщалось, что рестораны начнут работу в Уфе 8 августа (на Мубарякова, 1, Баязита Бикбая, 20/1, проспекте Октября 19 и 138). 12 августа должны были заработать общепиты сети в Стерлитамаке, а 13 числа - в уфимском торговом центре «Планета».

Однако накануне вечером в пресс-службе «Вкусно и точка» заявили, что открытие откладывается по техническим причинам и на неопределенный срок. О новой дате открытия в компании пообещали сообщить позднее.