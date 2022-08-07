В Уфу прилетели новые игроки «Салавата Юлаева» Райан Мерфи и Джош Хо-Сэнг

Фото: hcsalavat.ru

В Уфу прилетели новые канадские игроки хоккейной команды «Салават Юлаев» - защитник Райан Мерфи, который уже играл в КХЛ за «Нефтехимик» и минское «Динамо», и нападающий Джош Хо-Сэнг. О первых впечатлениях от встречи и дальнейших планах в команде канадцы поделились в интервью, опубликованном на официальном сайте «Салавата Юлаева».

Так Джош Хо-Сэнг порадовался теплой встрече и вкусному чак-чаку, которым встречали гостей.

– Это лучшая встреча за всю мою профессиональную карьеру. Со мной такое произошло впервые. Никогда не забуду этот день, - отметил канадец.

А еще новый форвард заявил, что мечтает как можно скорее выйти на лед, но сначала ему нужно пройти акклиматизацию. Также Джош Хо-Сэнг намекнул, что не против стать новым лидером команды.

– Полностью готов взять на себя бремя лидерства, – заявил канадец.