Уфимец спас котенка, выбежавшего на дорогу и едва не попавшего под колеса машин

Парень не смог оставить пушистого малыша в опасности

Очень добрая история приключилась на днях в Уфе. Там местный житель спас котенка от верной гибели и дал ему шанс на счастливую жизнь. Все произошло в микрорайоне Инорс, напротив торгово-развлекательного центра «Аструм». Молодой уфимец ехал на работу, как неожиданно на дорогу выбежал маленький котенок. Мужчина тут же притормозил, а животное, не мешкая, забрался в арку колеса. Уфимцу пришлось постараться, чтобы вытащить перепуганного и дрожащего котика. А после, рассудив, что малыш совсем беззащитный и может погибнуть под колесами автомобилей, парень решил забрать кота с собой, хоть и опаздывал на работу.

Великодушный поступок уфимца очень растрогал пользователей соцсети. Они поблагодарили парня за доброе сердце и пожелали, чтобы спасенный котенок стал ему верным другом.

- Дай Бог здоровья таким людям! Человечность и доброта, только благодаря этому мы можем выжить, – написала Оксана Х.