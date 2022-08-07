В Башкирии простились с 23-летним лейтенантом Тимуром Стоговым, погибшим в спецоперации на Украине

Фото: администрация Нефтекамска

Вчера в Нефтекамске с почестями проводили в последний путь 23-летнего лейтенанта Тимура Стогова, погибшего во время участия в спецоперации на Украине. Проститься с героем пришли не только его родственники, друзья и знакомые, но и жители Нефтекамска. Также в церемонии прощания приняли участие представители городской администрации и глава Башкирии Радий Хабиров, который передал родителям Тимура Стогова орден имени генерала Шаймуратова, которым их сын был награжден посмертно за свою отвагу и самоотверженность.

Фото: администрация Нефтекамска

Погибший герой родился и вырос в Нефтекамске. В школе парень увлекался баскетболом и даже играл за школьную команду, а еще залихватски играл на аккордеоне.

После окончания школы Тимур Стогов решил посвятить свою жизнь военному делу и, выпустившись из Казанского высшего танкового командного училища, приступил к службе в рядах ВС РФ.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего героя Тимура Стогова.