В Башкирии из реки выловили тело утонувшей женщины

Спасатели напоминают, что нельзя купаться в необорудованных для этого местах

Вчера вечером в МЧС по Башкирии сообщили, что из реки Белой, неподалеку от поселка Зирган Мелеузовского района выловили тело 51-летней женщины. Погибшей оказалась жительница соседнего села Климовка. По словам местных сельчан, женщина решила искупаться, вот тольо место выбрало совсем необорудованное для купания. В итоге несчастная утонула, а течение отнесло ее тело к соседнему селу.

- Тело передано сотрудникам полиции. Ведутся следственно-оперативные мероприятия, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.

А еще напомним, что накануне в Уфе в Солдатском озере утонул мужчина на глазах у десятков очевидцев. По всей видимости, уфимец был нетрезв и решил охладиться, но не рассчитал свои силы. Очевидцы вытащили мужчину из воды и пытались сделать ему искусственное дыхание, но все было тщетно.