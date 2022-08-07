Радий Хабиров поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Еще дед Татьяны Старочкиной работал машинистом в локомотивном депо

7 августа в России традиционно отмечают День железнодорожника. Поздравил работников железнодорожных магистралей с профессиональным праздником и Радий Хабиров. А в качестве примера рассказал историю технолога эксплуатационного локомотивного депо Уфы – Татьяны Старочкиной.

Как оказалось, женщина родилась в семье железнодорожников. В 1937 году, как только появилось локомотивное депо Дема, ее дед Вениамин Степанович работал машинистом поезда, а в годы войны бился за Сталинград. Его сыновья – Борис и Владимир – также работали железнодорожниками. Мать Татьяны также пришла работать на железную дорогу – сначала инженером технического отдела, потом стала ведущим инженером отдела главного механика. Брат и сын Татьяны Старочкиной тоже железнодорожники, да и сама Татьяна 41 год своей жизни посвятила именно работе на железной дороге. Общий трудовой стаж семьи в этой отрасли составил 234 года, из них 152 – в локомотивном депо.

- Поздравляю Татьяну Борисовну Старочкину и всю ее семью, поздравляю всех железнодорожников с профессиональным праздником. Благодарю всех за самоотверженный труд и высокий профессионализм. Здоровья, благополучия, отличного настроения! – поздравил всех с профессиональным праздником Радий Хабиров у себя на странице в социальных сетях.