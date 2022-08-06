«Сестра плачет каждый день»: жителей Башкирии попросили помочь с поисками Дмитрий Пашина

Фото: Барс

В Башкирии разыскивают 39-летнего Дмитрия Пашина. По информации волонтеров, мужчина ушел из дома 31 июля в поселке Приютово и исчез. Спустя неделю поисков местных жителей попросили помочь найти пропавшего.

– Его очень ждут родные, сестра плачет ежедневно и пытается найти его своими силами. Наши поисковики из Белебея дважды выезжали в Приютово и соседние населенные пункты - результат отрицательный, – сказано в сообщении волонтеров поискового отряда «Барс».

Поисковики также обратились ко всем неравнодушным с просьбой обратить внимание на ориентировку. По предоставленной информации, мужчина нуждается в медицинской помощи и возможно просто не может вернуться домой.

Приметы: рост – 172 см, среднее телосложение, русые волосы с проседью и голубые глаза.

Был одет: синяя футболка, темно-синее трико, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 937 357 79 33.