В Башкирии столбик термометра останется на отметке +32°

Башгидрометцентр рассказал о погоде в ближайшие дни. По данным синоптиков, 7 и 8 августа в регионе только укрепятся высокие температуры. Столбик термометра поднимется до отметки в ,+32°.

По данным метеорологов, 7 августа пообещали умеренный ветер северо-восточного направления. Температура воздуха ночью составит +12,+17°, по востоку до +7°, а вот днем уже поднимется до +26,+31°.

8 августа пройдет без осадков, ветер прогнозируется также умеренный. Температура воздуха ночью +13,+18°, местами до +8°, днем +27,+32°.