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Общество6 августа 2022 7:01

В розыск объявлен полицией Геннадий Денисов из Башкирии с потерей памяти

Мужчина исчез еще в конце июня
Источник:kp.ru
Фото: МВД Башкирии

Фото: МВД Башкирии

Житель Бакалинского района ушел из дома и пропал 28 июня. Об этом полицейским рассказала его жена, которая подала заявление на розыск. Она также сообщила, что 62-летний Геннадий Денисов страдает потерей памяти. В настоящий момент в ведомстве присоединились к поискам пропавшего.

Приметы: худой, рост около 170-175 см, на вид около 70 лет, прямые седые короткие волосы, темные глаза. У Геннадия есть грам в области груди после операции на желудок.

В день пропажи мужчина был одет в черную кожаную куртку, черную рубашку, коричневые брюки, кожаные черные туфли.

В полиции попросили сообщать всю необходимую информацию по следующим телефонам:

– дежурная часть - 8(34742) 3-28-76;

– отдел уголовного розыска - 8(34742) 3-28-36;

– дежурная часть МВД по РБ - (347) 279-39-02:

– телефон доверия МВД по РБ - 279-32-92 или 02 (сотовый - 102).