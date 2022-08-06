В отношении администрации города в Башкирии рассмотрен иск из-за плохого состояния дорог

В Белорецком межрайонном суде рассмотрен иск от прокуратуры к администрации города по факту обустройства дорог. Суд состоялся 20 июля 2022 года. Прокуроры после проверки пришли к выводу, что в Белорецке неудовлетворительное состояние дорог.

Так, на улице Некрасова обнаружили выбоины, проломы и просадки. Кроме того, отсутствуют ограждения и дорожные знаки, а также проект организации дорожного движения.

На пересечении улиц Ленина-Косоротова нашли нарушения при установке дорожного контролера, а также несоответствие требованиям ГОСТ дорожных знаков. Кроме того, здесь отсутствует дорожная разметка и знаки «Стоп-линия».

В ведомстве проанализировали ДТП на дорогах города, что показало в качестве одной из причин происшествий отсутствие горизонтальной разметки. Также в надзорном органе выявили деревянную лестницу в неудовлетворительном состоянии и остановочный павильон с землей, глиной внутри.

Прокурор в суде просил обязать ответчика устранить нарушения, все требования суд удовлетворил в полном объеме.