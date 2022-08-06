Во время работы 17-летнему подростку из Башкирии оторвало три пальца

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошел 28 июня с 17-летним работником ИП Давыдкин в Туймазах. Подросток получил тяжелую травму в цехе по производству железобетонных изделий.

В день произошедшего подсобный рабочий трудился только второй день. Ему поручили помочь оператору оборудования перенести со стеллажей в смеситель куски бордюров, которые отбраковали.

Во время работы механизм бункера захватил пальцы парня,в больнице ему диагностировали травматический отрыв трёх пальцев левой кисти. Инспекторы выяснили, что оборудование не отключалось при открытых дверцах, как положено согласно требованиям безопасности, из-за установленного магнита. В ведомстве заключили, что к травме привело нарушение технологического процесса, а также неудовлетворительная организация производства работ.