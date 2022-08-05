В Уфе может появиться новый необычный аттракцион

Круговая башня - не просто аттракцион, но и отличная видовая площадка. Фото: уфимская мэрия

Сегодня в мэрии Уфы состоялся очередной «Инвестчас», где участники обсудили 4 новых увлекательных проекта по созданию развлекательных и социальных объектов.

Одним из самых интересных проектов оказалась задумка о постройке в Уфе Башни кругового обзора. Подобные аттракционы, откуда открываются потрясающие виды на город, уже построены в Екатеринбурге, Сочи, Владимире и других городах. А реализует эти проекты компания «Пять звезд».

По словам руководителя компании Алексея Зорина, Башня кругового обзора может стать уникальным аттракционом в Башкирии. При этом общий объем инвестиций составит около 150 млн рублей, к тому же будет дополнительно создано 40 рабочих мест.

- Участники «Инвестчаса» выразили интерес к данному предложению и поддержали его. А также запланировали встречу с инициатором в Уфе с целью обсуждения возможных локаций для размещения Башни кругового обзора и строительства новых аттракционов в столице, - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.