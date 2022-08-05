В Уфе суд отказался передавать дело против лидера ДДТ Шевчука в Петербург

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В Уфе Советский районный суд не стал передавать дело о дискредитации вооруженных сил России против лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в Санкт-Петербург. Как сообщила объединенная пресс-служба региональных судов, дело будет и дальше рассматриваться в башкирской столице.

Ведомство сообщило, что заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении по ходатайству защитника Шевчука в отношении музыканта было отложено почти на две недели. Оно состоится 16 августа в 11:30.

Напомним, полиция составила протокол о дискредитации армии на Юрия Шевчука после его концерта на «Уфа-Арене» 18 мая. Во время выступления, как следует из официального заявления МВД Башкирии, музыкант допустил «провокационные высказывания». Шевчук попросил о том, чтобы дело против него рассматривалось по месту жительства – в Санкт-Петербурге. Дзержинский районный суд северной столицы дважды возвращал протокол полиции обратно в Уфу: в первом материале были допущены нарушения при оформлении, а при составлении второго Шевчук отсутствовал и, как следствие, о рассмотрении дела по месту жительства не ходатайствовал.