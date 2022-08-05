В Уфе пострадал в ДТП пассажир таксиста без водительских прав

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера днем, 5 августа, в Октябрьском районе Уфы произошло ДТП, в котором пострадал пассажир таксиста без водительских прав. О происшествии рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась на улице Лесотехникума. Произошло столкновение попутных Peugeot 301 и Renault Logan. Вследствие ДТП был травмирован пассажир «Пежо». Как стало известно сотрудникам дорожной полиции, ее водитель осуществлял извоз граждан, не имея разрешения. Также сообщается, что ранее его лишили водительских прав.

Правоохранители составили в отношении таксиста матеиралы по статьям за управление транспортным средством без водительских прав и осуществление предпринимательской деятельности без разрешения. В настоящее время по произошедшему ведется разбирательство.