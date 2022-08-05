В трех районах Башкирии объявлены 5 класс пожарной опасности

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В трех районах Башкирии объявлены пятый класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Министерства лесного хозяйства.

Как сообщает ведомство, с 15 апреля в регионе зафиксировано 43 лесных пожара, их общая площадь составила 277,5 гектаров.

В аналогичном периоде в 2021 году, как отмечает министерство, было зарегистрировано 248 пожаров, то есть, более чем в пять раз больше.

В настоящее время в республике специалисты прогнозируют второй и третий классы пожарной опасности. В Аскинском, Белокатайском, Дюртюлинском, Зилаирском, Караидельском, Мелеузовском. Стерлитамакском, Федоровском и Янаульском районах Башкирии – четвертый, а в Бирском, Архангельском и Кушнаренковском – пятый.