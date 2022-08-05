Уфимский врач рассказала, в каком возрасте дети чаще болеют ковидом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач уфимской детской поликлиники рассказала, что заразиться ковидом дети могут в любом возрасте.

После начала пандемии у некоторых граждан сложилось впечатление, что коронавирусом могут заразиться только взрослые. Однако, как показывает практика, несовершеннолетние также могут подхватить опасный вирус, а некоторые переносят его в тяжелой форме.

«Молодежная газета» со ссылкой на заведующую педиатрическим отделением уфимской детской поликлиники №4 Светлана Обутарову сообщает, что коронавирусом могут заболеть дети всех возрастов. При этом подхватить инфекцию могут и ребята, которые совсем не выходит из дома – заражения происходят внутри семьи.

Особенно тяжело болезнь переносят дети грудного возраста, а у ребят школьного вируса коронавирус протекает не так тяжело. Тем не менее, в медицинской практике были случаи, когда детям школьного возраста требовалось стационарное лечение из-за тяжелого состояния.