В Башкирии из-за взрывных работ закрыли трассу на Магнитогорск

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Баймакском районе Башкирии закрыли дорогу на Магнитогорск из-за взрывных работ. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Речь идет о трассе Магнитогорск- Ира. Ее перекроют на c 87 по 89 километр из-за проведения взрывных работ. Ограничение введено движение для всех видов транспорта, оно продлится с 10:00 до 13:00.

Напомним, в Уфе из-за ремонта вновь закроют движение на участке улицы Комсомольской. Ограничения связаны с капитальным ремонтом тепломагистрали, работы продлятся почти две недели.