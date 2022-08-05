В Башкирии прекращены поиски 30-летней Альбины Нуриахметовой

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В селе Бураево прекращены поиски 30-летней Альбины Нуриахметовой, которая пропала еще 2 августа. Как рассказали близкие девушки, Альбина просто вышла ненадолго по делам, но обратно так и не вернулась. Поскольку раньше женщина никогда не уходила надолго, не предупредив об этом, родные заволновались и обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам «Лиза Алерт».

И вот утром 5 августа пришли хорошие новости. Родственница Альбины сообщила, что она нашлась и с ней все в порядке. Где именно все эти дни находилась женщина, близкие уточнять не стали.