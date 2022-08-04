В Уфе намерены провести фестиваль патриотической песни с участием Чичериной за 5,5 млн рублей

Фестиваль пройдет 17 сентября около Конгресс-Холла

Башкирские власти хотят провести в Уфе 17 сентября фестиваль патриотической песни под названием «Боевая высота». Сейчас республиканский центр народного творчества через сайт госзакупок ищет подрядчика, который его организует и проведет.

Электронный аукцион по отбору исполнителя пройдет 16 августа, начальная цена контракта – 5,53 млн рублей. За эти деньги победитель должен будет провести концерт с участием известных музыкальных групп, хедлайнером фестиваля станет Юлия Чичерина.

Согласно техзаданию, победитель аукциона организует гала-концерт длительностью не менее шести часов на площадке уфимского амфитеатра около Конгресс-Холла «Торатау». К слову, финансирование мероприятия выделяется за счет регионального бюджета.

Предполагается, что на фестивале «Боевая высота» выступят Юлия Чичерина, духовой оркестр «Уралбэнд», группы «Ростов», «Блокпост» и «Десантное братство». На одной сцене с ними выступят и башкирские исполнители, такие как ВИА «Чаппа», «Аргымак» и «Весенний призыв».