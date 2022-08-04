Названы продукты, сильнее всего подорожавшие за год в Башкирии

Среди наиболее подорожавших продуктов оказались свежие помидоры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне Башстат опубликовал данные за год об изменениях цен на продукты в республике. Аналитики отмечают, что сильнее всего подорожали овощные консервы, свежие томаты и творог. Специалисты сравнивали стоимость этих товаров на начало августа этого года и на аналогичные даты 2021 года.

По сравнению с августом прошлого года овощные консервы, которые используются в качестве детского питания, подорожали в среднем на 5,7%. Если в 2021 году баночку такого питания можно было купить в магазинах Башкирии в среднем за 508,81 рубль, то сейчас она стоит в среднем уже 632,19 рублей.

Свежие томаты за год подорожали в среднем на 1,3%. В этом году средняя цена килограмма свежих помидор составляет 90,15 рублей. Также на 1,3% подорожал творог – средняя цена на этот продукт сегодня составляет 372,71 рубль против 317,31 рубль в прошлом году.

С августа 2021 по август 2022 год Башстат зафиксировал также рост цен на 1% на сухие молочные смеси для детского питания и на сыры. Сегодня средняя цена на смеси составляет 976,35 рублей, а за килограмм твердых и мягких сортов придется выложить уже в среднем 674,66 рублей.