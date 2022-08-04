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Происшествия4 августа 2022 14:19

В Башкирии на трассе 9-летняя девочка попала под колеса легковушки

Школьница пересекала дорогу по зебре на велосипеде
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня утром, 4 августа, в Кушнаренковском районе Башкирии под колеса легкового автомобиля попала 9-летняя девочка. По данным ГИБДД, авария произошла на 1283 километре трассы Москва-Уфа.

Предварительно известно, что школьница ехала на велосипеде по пешеходному переходу, когда ее сбила «Toyota Camry» под управлением 22-летней жительницы Уфы. Автомобилистка двигалась в направлении города Дюртюли.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате аварии ребенок получил различные травмы, девочку госпитализировали в больницу. Известно, что юная велосипедистка направлялась на тренировку в юношескую спортивную школу. Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются госавтоинспекторы.