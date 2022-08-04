Экс-вице-мэр Уфы Ильдар Юланов пытается через суд отменить штраф в 15 тысяч рублей

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Бывший вице-мэр Уфы Ильдар Юланов, на данный момент возглавляющий «Башкиравтодор», пытается отменить наложенный на него штраф в 15 тысяч рублей. Как пишет «КоммерсантЪ-Уфа», иск экс-начальника отдела транспорта в уфимской мэрии рассмотрит 17 августа Кировский районный суд башкирской столицы.

Напомним, Ильдар Юланов занимал пост вице-мэра Уфы с июля 2019 по ноябрь 2020 года. В городской администрации он руководил управлением транспорта и связи. В феврале 2021 года его назначили гендиректором «Башкиравтодора».

По данным «КоммерсантЪ-Уфа», Федеральная антимонопольная служба в августе 2019 года вынесла предупреждение в адрес Юланова, курировавшего тогда транспортную реформу в Уфе. По версии УФАС возглавляемое им ведомство допустило бездействие, которое могло привести к ограничению конкуренции на рынке пассажирских перевозок. В декабре прошлого года антимонопольное ведомство признало его вину и экс-чиновнику назначили штраф в 15 тысяч рублей.

С тех пор Ильдар Юланов пытается оспорить это решение в суде. В апреле 2022 года Советский районный суд Уфы оставил в силе штраф от УФАС по Башкирии, но Верховный суд республики это решение отменил и отправил дело на новое рассмотрение. На этот раз экс-вице-мэр попытается оспорить штраф в Кировском районном суде башкирской столицы.