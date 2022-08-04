Фото: Федор СКВОРЦОВ

МЧС Башкирии предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в республике.

Как сообщило ведомство, завтра, 5 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Направление ветра будет в течение дня меняться, а его скорость составит до пяти метров в секунду.

Этой ночью будет прохладно, столбики термометров опустятся +12, +17°, а на северо-востоке республики даже до +7°. Однако днем станет уже довольно жарко, воздух прогреется до +25, +30°.

Водителям следующим утром стоит быть внимательней, так как дорогах Башкирии местами ожидается туман, видимость составит 500-1000 метров. Также из-за жаркой погоды специалисты МЧС прогнозируют на территории некоторых районов республики чрезвычайную пожароопасность.