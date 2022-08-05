В Башкирии ищут инвестора на переработку ягод на 85 млн рублей

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В Башкирии ищут инвестора на переработку ягод, грибов и прочих дикоросов на 85 млн рублей. Автором инвестиционного предложениявыступила Корпорация развития республики.

Бюджет проекта, по словам гендиректора корпорации Наиль Габбасов, предполагает вложение 85,39 миллиона рублей. В эту сумму входят организация проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и пр.

– Необходимое количество рабочих мест – 25. Для реализации проекта специалистами Корпорации подобрана инвестиционная площадка в Кундрякском сельсовете Стерлибашевского района площадью 0,6 гектар, – заявил Габбасов.

Генеральный директор также подчеркнул, что при реализации проекта инвестор сможет рассчитывать на государственную поддержку.