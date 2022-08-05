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В Башкирии обманутые дольщики получили компенсаций на 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и архитектуры респбулики.

В общей сложности, как утверждает ведомство, посредством выплат компенсаций были восстановлены права более 327 семей, которые были клиентами застройщиков банкротных предприятий «Городские проекты», «Высотки» и «Зеленая роща».

По словам замминистра регионального строительства и архитектуры Артема Ковшова, власти планируют до конца следующего восстановить права всех обманутых дольщиков в республике. По данным Минстроя, в Башкирии восстановлены права 2 776 дольщиков, им в общей сложности было компенсировано 6,68 миллиардов рублей.