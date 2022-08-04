В Башкирии медицинский автопарк пополнился 32 новыми автомобилями

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В Башкирии больницы получили 32 новых автомобиля для транспортировки маломобильных пациентов и оказания первичной медпомощи. Об этом рассказала пресс-служба республиканского Министерства здравоохранения.

Транспорт произведен на базе автомобилей LADA Granta. На данных машинах пациенты будут транспортироваться до медучреждений как для обследований, так и для госпитализации. Также на автомобилях будут доставлять к больным и самих медиков.

Утверждается, что транспорт оснащен современными технологиями: бортовым компьютером, системой экстренного оповещения, блокировкой задних дверей от открывания детьми и пр.

Новый траснпорт передан в медициские учреждения Уфы, а также Баймакского, Учалинского, Аскинского, Бакалинского, Белебеевского, Белокатайского, Бижбулякского, Бирского, Благовещенского, Большеустьикинского, Татышлинского, Ермекеевского, Иглинского, Кармаскалинского, Краснокамского и Кушнаренковского районов.