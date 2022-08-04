В Башкирии отец спас из воды свою 14-летнюю дочь

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 3 августа, в башкирском городе Агидель отец спас из воды свою 14-летнюю дочь. О происшествии рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что подросток не умела плавать, и в какой-то момент она захлебываться водой. К счастью, ситуация не успела обернуться трагедией. Неподалеку оказался отец несовершеннолетней. Он вытащил ее на берег и оказал первую помощь.

Похожий случай произошел в Нуримановском районе республики. На Павловском водохранилище несовершеннолетнего спасли сотрудники республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.