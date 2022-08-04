В уфимской Черниковке возведут два новых жилых квартала к 2030 году

В уфимском микрорайоне Черниковка построят два новых жилых квартала. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства строительства и архитектуры.

Недавно ведомство согласовало проекты двух жилых застроек. На территории алощадь 8,7 ектра власти планирует возвести 85 тысяч квадратных метров жилья и около тысячу «квадратов» – нежилых помещений.

По словам замминстра строительства и архитекторы Башкирии Артема Ковшова, реализация данных проектов позволит решить множество наболевших вопросов микрорайона. Среди них снос аварийных и ветхих зданий, возведение новых домов, снос металлических гаражей и устройство парковок.

Первый квартал появится между улицами Интернациональная, Нежинская, Маяковского, Победы и больницей № 13. Второй будет ограничен улицами Орджоникидзе, Уссурийская, Вологодская, Суворова.

Реализовывать проекты начнут в следующем году, на строительство в общей сложности отведено семь лет.