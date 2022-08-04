В уфимском Инорсе построят электроподстанцию за 850 млн рублей

Фото: vk.com/agnazarov

В уфимском Инорсе построят электроподстанцию и новый квартал. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Строительство новой электрической подстанции «Инорс» началось сегодня. По словам чиновника, она позволит повысить в микрорайоне надежность и качество электроснабжения. Назаров отметил, что сооружение будет способна нарастить свои мощности до 40 мегавольт-ампер.

– Это перекрывает перспективные энергетические потребности микрорайона в жилой, социальной и инженерной инфраструктуре до 2035 года. В ее возведение будет вложено порядка 850 миллионов рублей, – сообщил премьер-министр.

Также в Инорсе появится новый квартал площадь 23 гектара. В нем, как ожидают власти, смогут жить 10 тысяч. На территории планируется строительство школы, детсада и спорткомплекса с с бассейном.