СК показал видео из квартиры в Уфе, где жили погибшая мать и ее убитая дочь

Фото: СК Башкирии

Следственный комитет Башкирии опубликовал видео из квартиры в Уфе, где жили погибшая мать и ее убитая дочь

Сегодня утром, 4 августа, во дворе одного из домов по улице Рудольфа Нуреева было найдено тело женщины. При осмотре ее квартиры правоохранители обнаружили тело ее 16-летней дочери с колото-резаными ранениями.

Как сообщила пресс-служба регионального СК, по факту инцидента уже возбуждено дело по статье за убийство.

– По одной из версий, мать совершила убийство дочери, после чего свела счеты с жизнью, – заявило ведомство.

Напомним, «Комсомолка» посетила место произошедшей трагедии, и рассказала, что здесь происходило после случившегося.