В Башкирии COVID-19 за сутки заболел еще 91 человек

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В Башкирии коронавирусом за сутки заболел еще 91 человек. Это следует из данных, предоставленных региональным Министерством здравоохранения.

За все время пандемии в республике зарегистрировано 292 418 пациентов с ковидом. В настоящее время медучреждениях проходят лечение от опасной инфекции 135 человек. Из них 21 человек находятся в тяжелом состоянии (трое – на ИВЛ). Борются с болезнью на дому 452 жителя региона.

Одолеть коронавирус за минувшие сутки удалось 33 пациентам. Всего оправились от COVID-19 286 054 человека.

К счастью, за прошедшие 24 часа не было зафиксировано ни одной смерти от ковида. Тем не менее, всего жертвами коронавируса в республике стали 5 777 человек.

В Башкирии продолжается прививочная кампания. За сутки за сутки вакцину получили 10 755 человек. Всего первый компонент препарата получили 3 024 491 жителей региона, второй – 2 804 941.