ГИБДД Башкирии начала рейды на трассе, где погибла водитель и пострадали трое детей

Фото: Иван Макеев

Сегодня, 4 августа, ГИБДД Башкирии начала рейды на трассе в Иглинском районе, где погибла водитель Lifan Solano и пострадали шесть человек. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Отдельный батальон Госавтоинспекции проведет на 1506 км шоссе Самара-Уфа-Челябинск массовые проверки. Отмечается, что особое внимание дорожная полиция будет уделять выявлению пьяных водителей и прочих видов административных правонарушений.

Напомним, 3 августа на трассе Самара-Уфа-Челябинск случился жуткий инцидент. По предварительным данным дорожной полиции, 52-летняя жительница Уфы за рулем Renault Kaptur сначала столкнулась с грузовиком MAN, а затем врезалась в Lifan Solano. В итоге погибла 35-летний водитель и пострадали шесть человек. ГИБДД Башкирии опубликовало видео, на котором запечатлен момент ДТП и его последствия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.