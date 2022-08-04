В Уфе завершились поиски 10-летнего школьника

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В Уфе завершились поиски пропавшего 10-летнего школьника. Об этом рассказала пресс-служба администрации Ленинского района башкирской столицы.

Ранее сообщалось, что о местонахождении мальчика стало неизвестно вчера, 3 августа. Однако не успело пройти и часа как представители муниципалитета сообщили радостное известие.

– Мальчик нашелся, жив, – рассказала администрация района.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, несовершеннолетнего нашли сотрудники полиции. Выяснилось, что мальчик ушел гулять с другом и не вернулся домой. Сообщается, что школьник находится в полном порядке и уже передан родителям.

Напомним, недавно в башкирском городе Стерлитамак завершились поиски 6-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома в неизвестном направлении и долго не возвращался.