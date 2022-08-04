В Башкирии при столкновении ВАЗ-2114 и Daewoo Nexia пострадали три человека

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня утром, 4 августа, в башкирском городе Салават случилось ДТП, в котором пострадали три человека. Об инциденте рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась на улице Зеленая. На дороге возле заправки столкнулись лоб в лоб автомобили ВАЗ-2114 и Daewoo Nexia. В результате произошедшего получили серьезные травмы 28-летний житель Ишимбая, который управляя «четырнадцатой», 36-летняя водитель иномарки, а также ее 70-летняя пассажирка. Все трое были госпитализированы.

Как сообщил руководитель республиканской Госавтоинспекции, в скором времени будут проведены химико-токсикологические исследования, результаты которых выявят состояние водителей в момент случившегося.