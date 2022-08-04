В Уфе разыскивают пропавшего 10-летнего школьника. Об этом рассказали в социальных сетях волонтеры организации «Поиск детей-Уфа».

Сообщается, что мальчика ищут уже второй день, о его местонахождении стало неизвестно вчера, 3 августа.

Приметы несовершеннолетнего: его рост 134 сантиметра, у него среднего телосложение, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет черную футболку, синее трико с желтыми лампасами, темно-синие кроссовки и черную кепку. Сообщается также, что у него с собой есть черный трюковый самокат и черная барсетка.

Глава администрации Ленинского района Уфы рассказал на своей личной странице в социальных сетях, что ребенка видели на улице Пушкина и на детской площадке на Красина, 19 и Пушкина, 33/3.

Представители отряда «Поиск детей-Уфа» просят всех, кто обладает хоть какой-либо информацией о местонахождении мальчика, сообщить ее по телефонам 8 (927) 969-89-19, 8 (917) 383-56-87 и 112.