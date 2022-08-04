Жительница Башкирии избивала и запирала своих внуков 8 и 10 лет

Жительницу Зианчуринского района Башкирии осудят за издевательство над собственными внуками 8 и 10 лет. Об этом факте сообщили в прокуратуре республики.

Мальчики находились, как установили в ведомстве, на попечении. В период с января по июнь 2022 года женщина избивала их, распивала алкоголь, лишала еды, заставляла работать, закрывала периодически в подполе, а также содержала в антисанитарии.

Детей сейчас изъяли в социальное учреждение, а женщина пойдет под суд. Свою вину она признала полностью.

Как сообщила «КП-Уфа» пресс-служба регионального МВД, в ходе профилактического выезда старший инспектор по делам несовершеннолетних по Зианчуринскому району вместе с органами опеки и представителями комиссии по делам несовершеннолетних выявили факты преступления.

– Сотрудниками ПДН были проведены все необходимые мероприятия, собраны материалы и преданы в подразделение дознания МВД по Зианчуринскому району. В дальнейшем подразделением дознания было возбуждено уголовное дело по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, – сообщило ведомство.