Волонтеры сообщили о пропаже 30-летнего уфимца

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» 3 августа сообщили, что в Уфе исчез Александр Миних. 30-летнего мужчину видели в последний раз 29 июля. С тех пор о нем нет никакой информации.

Поисковики сообщили, что рост Александра – 175 см, у него русые волосы и карие глаза. Телосложение мужчины оценили как нормальное.

В момент пропажи на нем была серая футболка, темные тапочки и темно-синие спортивные брюки.

Всю информацию об Александре просят сообщать в полицию по номеру 102 и на номер телефона горячей линии волонтеров – 8 800 700 51 52.