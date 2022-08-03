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Общество3 августа 2022 16:09

Волонтеры сообщили о пропаже 30-летнего уфимца

Александр Миних вышел из дома 29 июля и исчез
Источник:kp.ru
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» 3 августа сообщили, что в Уфе исчез Александр Миних. 30-летнего мужчину видели в последний раз 29 июля. С тех пор о нем нет никакой информации.

Поисковики сообщили, что рост Александра – 175 см, у него русые волосы и карие глаза. Телосложение мужчины оценили как нормальное.

В момент пропажи на нем была серая футболка, темные тапочки и темно-синие спортивные брюки.

Всю информацию об Александре просят сообщать в полицию по номеру 102 и на номер телефона горячей линии волонтеров – 8 800 700 51 52.