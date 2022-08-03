В Башкирии продолжается рост смертности от COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии продолжается рост смертности от коронавируса. Это следует из данных опубликованных региональным Оперативным штабом.

За последние 24 час ковидом заболело 89 жителей республики. За все время пандемии опасной инфекцией заразились 292 327 человек.

Всего от COVID-19 удалось излечиться 286 021 человеку, за прошедшие сутки победил коварную болезнь 51 человек.

Увы, вновь обновилась статистика смертности от ковида. Коронавирус за последние сутки унес жизнь одного человека.

В Башкирии продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины от COVID-19 в Башкирии получило 3 017 327 (+7 419 за сутки) человек, второй – 2 801 350 (+3 062).