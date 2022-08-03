Мэрия Уфы изымет и снесет жилые дома для строительства Восточного выезда и "Южных ворот"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Уфы изымет земельные участки для строительства Восточного выезда. Соответствующие постановления, подписанные мэром города Ратмиром Мавлиевым, были опубликованы сегодня на сайте администрации башкирской столицы.

Речь идет о жилых и нежилых строениях на улице Казанской, 41 и Бельской, 62. Снос этих домов необходим властям для строиетльсва подъездной дороги от Комсомольской до развязки у тоннеля Восточного выезда. Также данные меры позволят расширить улицу Пугачева.

Помимо прочего, будет снесен дом №77 на улице Гоголя. Данное строение было признано аварийным.