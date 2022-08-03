В Башкирии для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами ввели новые льготы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами ввели новые меры поддержки. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам чиновника теперь, семьям, которые хотя улучшить свое жилищные условия, смогут свое свидетельство на покупку или строительство дома направить на уплату первоначального взноса по ипотеке или же использовать для погашения долга.

Раньше семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могли претендовать лишь на бесплатные земельные участки под строительство дома, однако, как утверждает Назаров, по просьбе граждан мера поддержки была расширена.

– Те, кто не нуждаются в земле, но хотят улучшить свои жилищные условия, могут получить выплату в размере 250 тысяч рублей, – заявил премьер-министр.

Для ее получения необходимо обратиться местную администрацию района или города. Сейчас власти работают над реализацией возможности получения услуги в электронном виде.