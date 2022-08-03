Волонтеры из Башкирии помогают в поисках мальчика из соседнего региона

Поисковики из Башкирии помогают в поисках пропавшего в Оренбургской области Ярослава Степанова.

Зачастую волонтеры из разных регионов помогают друг другу, когда сил команды из одной республики или области недостаточно. Так, волонтеры сообщества «Лиза Алерт» оказывают своим коллегам из Оренбургской области содействие в поисках пропавшего 6-летнего Ярослава Степанова.

Издание «Республика Башкортостан» сообщает, что девять уфимцев искали ребенка в лесу, на берегу водоема и на дачных участках. К сожалению, отыскать пропавшего мальчика им не удалось. Несмотря на это, добровольцы не теряют надежду найти ребенка живым и здоровым.

Шестилетний Ярослав пропал в деревне Ахмерово в Новосергиевском районе Оренбургской области в конце июля. Его разыскивают по всему региону вот уже 11 дней. Известно, что мальчика ищут более 500 человек – стражи порядка, спасатели, волонтеры-поисковики и просто неравнодушные граждане.