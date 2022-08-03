В Башкирии размер средней зарплата вырос до 44 995 рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средняя зарплата жителей Башкирии выросла до 44 995 рублей. Это следует из данных опубликованных специалистами Башстата.

По данным аналитиков средняя заработная плата граждан республики в мае текущего года составила 47 524,2 рублей. Примечательно, годом ранее данный показатель был меньше – 41 932,6 рублей.

Согласно статистике, рост среднего размера жалованья жителей региона растет почти от месяца к месяцу, начиная с 2019 года.

2019 год – 36 464,6 рублей

2020 год – 38 738,1 рублей

2021 год – 42 848,2 рублей

январь-май 2022 года – 44 995 рублей