В Башкирии размер средней зарплата вырос до 44 995 рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Средняя зарплата жителей Башкирии выросла до 44 995 рублей. Это следует из данных опубликованных специалистами Башстата.
По данным аналитиков средняя заработная плата граждан республики в мае текущего года составила 47 524,2 рублей. Примечательно, годом ранее данный показатель был меньше – 41 932,6 рублей.
Согласно статистике, рост среднего размера жалованья жителей региона растет почти от месяца к месяцу, начиная с 2019 года.
2019 год – 36 464,6 рублей
2020 год – 38 738,1 рублей
2021 год – 42 848,2 рублей
январь-май 2022 года – 44 995 рублей