В Башкирии убило рухнувшей трубой 39-летнего бурильщика

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 2 августа, в Кушнаренковском районе Башкирии упавшей трубой убило 39-летнего бурильщика. Об этом рассказала пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.

Известно, что мужчина выполнял работы на скважине. Во время спуска на приемные мостки грузозахватного приспособления высвободилась труба, которая рухнула прямо на бурильщика. Он получил серьезные травмы, прибывшие на помощь рабочему медики боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти мужчину.

В настоящее время специалисты Гострудинспекция ведет расследованию несчастного случая, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и детали произошедшего ЧП.

Напомним, вчера в Башкирии произошел еще один несчастный случай на производстве. В Уфе на стройке погиб 27-летний рабочий. Монтажник рухнул с высоты 11 этажа и от полученных увечий скончался на месте. Также в ходе пострадал 18-летний молодой человек.