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Общество3 августа 2022 10:37

В Уфе остались без воды жилые дома, частный сектор и музыкальная школа

Всему виной коммунальные аварии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе остались без воды жилые дома, частный сектор и одно образовательное учреждение. Об этом рассказали сотрудники предприятия «Уфаводоканал».

Как сообщают сотрудники компании, на улице проспект Октября, 50 произошла утечка из колодца. А на Нечаева, 41 была обнаружена утечка из земли.

Таким образом, без воды остались более десятка жилых домов, 18 частных домов и музыкальная школа.

В связи с проведением ремонта рабочим произвести отключение водопровода на обоих объектах. Предприятие в своей публикации на сайте принесло извинения за возможные неудобства.